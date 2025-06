Sky Sports-gezicht zet stap terug na rel met Max Verstappen

Een interview met Max Verstappen heeft ertoe geleid dat één van de gezichten van Sky Sports maatregelen heeft moeten nemen. Presentatrice Rachel Brookes heeft maatregelen genomen op haar sociale media nadat ze in de afgelopen weken veel nare haatreacties heeft ontvangen.

In aanloop naar de Grand Prix van Canada ging het veelvuldig over het incident tussen Max Verstappen en George Russell in Canada. De twee clashten, en dat leverde Verstappen een zware straf op. Na afloop van die race belandde hij in een discussie met Brookes tijdens een interview op Sky Sports.

Merkwaardig interview gaat het internet over

Verstappen werd daar voor de voeten geworpen dat zijn actie de glans afnam van zijn eerdere zege in de Grand Prix van Emilia-Romagna. Verstappen was niet onder de indruk en stelde dat dit haar mening was. Het interview ging daarna viraal, en zorgde voor veel reacties. Voor Sky-gezicht Brookes had dit nare gevolgen, want het regende haatreacties op sociale media.

Ingrijpende maatregel

Op Instagram liet ze weten dat heeft besloten om in te grijpen. In een statement liet ze weten alle reacties uit te zetten: "Ik zal hier gewoon doorgaan met posten, maar de reacties, tags en mentions staan hier en op X voorlopig uit. Dit vanwege de enorme hoeveelheid scheldpartijen die ik na de Grand Prix van Spanje heb ontvangen."

"Misschien zet ik ze later weer aan, maar voorlopig blijven ze uit."

Eerdere incidenten

Het is niet voor het eerst dat online haat voor de nodige opschudding zorgt in de Formule 1-wereld. Eerder moest de gedegradeerde Alpine-coureur Jack Doohan zich al uitspreken nadat hij een vrachtlading aan haatreacties ontving door een nep screenshot. In zijn geval kwamen de reacties vanuit de hoek van de fans van zijn vervanger Franco Colapinto. Wat voor mensen er achter de haatreacties richting Brookes zitten, is niet bekend.