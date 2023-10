Verstappen genomineerd voor award voor inhaalactie van de maand

Max Verstappen heeft dit seizoen al veel gewonnen. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur won slechts drie Grands Prix niet, startte regelmatig op de pole position en hij was vaak ook oppermachtig in de Sprints. Hij maakt nu ook kans op de dit jaar geïntroduceerde award voor de inhaalactie van de maand.

Verstappen is één van de zes genomineerden voor de award voor de inhaalactie voor de maanden augustus en september. Aangezien er in augustus amper werd geracet, geldt deze award voor twee maanden. Verstappen is genomineerd voor zijn racewinnende inhaalactie op Carlos Sainz in Italië. Ook Lewis Hamilton en Charles Leclerc maken kans, beide zijn genomineerd voor een inhaalactie in Japan. Ook Oscar Piastri, Alexander Albon en Esteban Ocon behoren tot de kanshebbers.

