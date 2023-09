Perez bestraft voor incident met Albon

Sergio Perez sluit het Singaporese raceweekend af met een flinke kater. De Mexicaanse Red Bull Racing-coureur beleefde een lastige Grand Prix en hij moest zich ook nog bij de stewards melden voor een incident met Alexander Albon. Het leverde hem een tijdstraf op.

Sainz en Albon raakten elkaar in bocht dertien. Volgens de stewards lag de schuld hiervan bij Perez, het levert hem vijf seconden straftijd op en één strafpunt op zijn superlicentie. De stewards concluderen dat de move van Perez in bocht dertien te optimistisch en te laat was. Ze zijn van mening dat Albon niets kon doen aan het incident. De stewards geven toe dat er een andere auto in de weg reed, maar dat neemt niet weg dat Perez fout zat. Albon ontvangt op zijn beurt geen straf voor een vermeende inhaalactie tijdens de Virtual Safety Car-fase.