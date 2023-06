Marko lacht om stevige woorden Aston Martin: "Onrealistisch"

Het team van Aston Martin is verrassend sterk aan het huidige Formule 1-seizoen begonnen. De Britse renstal vecht om de podiumplekken en teameigenaar Lawrence Stroll hoopt dat in Canada beide Astons op het podium kunnen eindigen. Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko vindt dat een onrealistische uitspraak.

Aston Martin vecht dit jaar met Ferrari en Mercedes om de tweede plek in het constructeurskampioenschap. Red Bull is momenteel veel te snel en Aston Martin heeft laten zien dat ze zeer sterk voor de dag kunnen komen. Fernando Alonso eindigde alleen in Azerbeidzjan en Spanje niet op het podium en droomt zelfs hardop van een zege. Lance Stroll blijft vooralsnog een beetje achter bij zijn teamgenoot.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dan ook dat de wens van Stroll senior niet haalbaar is. Lance Stroll komt immers nog niet zo goed voor de dag als zijn teamgenoot Alonso. In gesprek met zijn landgenoten van de Kronen Zeitung spreekt Marko zich uit: "Dat is gewoon onrealistisch. Ze hebben zeker een solide auto, maar als je kijkt naar het onderlinge puntenverschil moet je eerlijk zijn. Het is namelijk zo dat alleen Alonso de prijzen pakt. Hij is altijd goed genoeg voor een podiumfinish."