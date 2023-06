Uitslag VT1 Canada: Camerastoring brengt training tot een vervroegd einde

De eerste vrije training op het Circuit Gilles Villeneuve in Montreal zit er alweer op. Op het Canadese asfalt werd de snelste tijd genoteerd door Valtteri Bottas . Achter hem werd de tweede tijd gereden door Lance Stroll . De top drie werd compleet gemaakt door Fernando Alonso.

De eerste vrije training op het Canadese asfalt werd afgetrapt door de Red Bulls van Max Verstappen en Sergio Perez. Verstappen kwam als eerste de baan op en kreeg snel gezelschap van vrijwel alle coureurs. Aangezien er in de rest van de trainingen regen wordt verwacht, was tracktime op een droge baan zeer belangrijk voor de coureurs.

Problemen

Maar iedereen kon al snel de pitbox weer opzoeken. De Alpine van Pierre Gasly was stilgevallen met problemen met zijn driveshaft. Alpine vroeg hem om de auto te herstarten, maar dit lukte niet. De rode vlag werd gezwaaid en de marshals duwden de auto al snel achter de vangrail. De Mercedessen stonden al klaar in de pitlane om de sessie te hervatten, maar ze werden door de monteurs teruggeduwd naar de pitbox. Er waren namelijk problemen met de camerasystemen rondom de baan waardoor men de sessie vanwege veiligheidsredenen niet kon herstarten.

VT2

Het was een fikse teleurstelling voor de coureurs, want het leek erop dat dit de enige training zou zijn waarin ze in droge omstandigheden konden rijden. De stewards besloten dat de tweede vrije training met een half uur zal worden verlengd. Hierdoor hebben de coureurs meer tijd om de baan te leren kennen. Het is echter nog maar de vraag in hoeverre dit zal helpen aangezien hevige regen voor andere problemen kan zorgen.