Steiner ontvangt reprimande na kritiek op stewards

Haas-teambaas Günther Steiner moest zich gisteren melden bij de stewards omdat hij zich kritisch had uitgelaten over hen. De stewards hebben ruim 24 uur gewacht met het doen van een uitspraak in deze zaak. Vandaag werd bekend dat Steiner slechts een reprimande heeft ontvangen.

Steiner liet zich op een persconferentie in Spanje kritisch uit over de stewards. Hij gaf aan dat hij vindt dat de stewards echte professionals moeten zijn, zoals het geval is in andere raceklassen. Tevens was hij kritisch op de werkwijze van de stewards. Hij moest zich voor deze woorden melden bij diezelfde stewards. Daar bood hij zijn excuses voor als zijn woorden verkeerd werden begrepen. De stewards gaven in hun beslissing aan dat de woorden van Steiner inderdaad verkeerd konden worden begrepen en gaven hem een reprimande voor het overtreden van artikel 12.2.1.k.