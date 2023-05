Steiner: 150 racestarts voor Haas 'vooral' dankzij toewijding van oprichter Gene te danken

De Grand Prix van Monaco, die afgelopen weekend plaatsvond, betekende de honderdvijftigste Grand Prix-start voor het Amerikaanse Formule 1-team van Haas. De renstal kende geen al te beste race door de straten van het prinsendom, maar teambaas Guenther Steiner maakt graag van de mijlpaal gebruik om terug te kijken naar wat zijn team de afgelopen jaren allemaal heeft doorstaan.

Oorspronkelijk zou de Grand Prix van Emilia-Romagna Formule 1-race nummer honderdvijftig voor Haas zijn, maar die werd vanwege het noodweer in de regio afgelast. Zodoende moest het team onder leiding van de excentrieke Guenther Steiner een week wachten, waar het in Monaco alsnog haar mijlpaal kon gaan vieren.

Volgens Steiner heeft het team haar 150e start 'grotendeels dankzij de inzet van Gene Haas' te danken. De Noord-Italiaanse teambaas kijkt terug op de moeilijkheden die zijn groep van talentvolle mensen heeft moeten doorstaan, met name de uitdagende coronaperiode: "2020 was een moeizaam jaar", begint Steiner. "Toen in 2020 de pandemie startte was de Formule 1 een hele andere omgeving."

"Ik denk dat hij (Gene Haas) in ons bleef geloven, en dat hij daarom niet heeft opgegeven. Dat is de reden dat we het (Covid-19 pandemie) hebben overleefd, en dat iemand anders in onze situatie het misschien niet zou hebben gehaald", denkt Steiner.