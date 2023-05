Verstappen blij met nieuw contract Newey: "Groot doel voor de toekomst"

Het team van Red Bull Racing verlengde eerder deze week het contract van topontwerper Adrian Newey. Alhoewel de Oostenrijkse renstal zelf zweeg over het nieuws, bevestigde Helmut Marko een paar dagen later het nieuwe contract van de Britse ontwerper. Ook Max Verstappen bevestigt in Miami het nieuwe contract van Newey en hij laat weten dat hij er zeer blij mee is.

Verstappen heeft zijn twee wereldtitels te danken aan het harde werk van onder meer Newey. De ontwerper stond aan de wieg van alle kampioenswagens van Red Bull. Newey's nieuwe contract maakte tevens een einde aan geruchten over zijn toekomst, het lijkt erop dat hij een langdurig contract heeft ondertekend aangezien hij zich al heeft uitgesproken over de 2026-regels. Red Bull heeft ook hier niets over bekend gemaakt.

Red Bull-coureur Max Verstappen laat in Miami weten dat hij blij is met het nieuwe contract van Newey. De Nederlandse WK-leider is blij en spreekt zich uit bij Motorsport.com: "Ja, natuurlijk ben ik heel erg blij dat Adrian bij ons blijft. Dat geldt echter ook voor iedereen binnen ons team. Als je het goed doet, zoals wij dat nu doen, dan wil je deze groep graag bij elkaar houden. Voor ons is dat natuurlijk ook een groot doel voor de toekomst."