Sargeant mist Sprint na Shootout-crash

Logan Sargeant kent een waardeloze dag in Azerbeidzjan. De Amerikaanse Williams-coureur crashte aan het eind van de eerste kwalificatiesessie van de Sprint Shootout van vanochtend. De Williams was zwaar beschadigd en dat zorgt er nu voor dat Sargeant vandaag helemaal niet meer in actie komt.

Williams maakte zojuist bekend dat ze hebben besloten om Sargeant terug te trekken voor de Sprint van vanmiddag. Het team laat weten dat ze keihard hebben gewerkt om de auto van Sargeant op tijd af te krijgen, maar is het onmogelijk om op tijd klaar te zijn voor de start van de Sprint. De Britse renstal heeft daarom besloten om de aandacht te vestigen op de zondag en de Sprint van Alexander Albon.

Logan’s car will not run in the #F1Sprint this afternoon despite the best efforts of the team. 馃様



After receiving the FW45 back following the shootout, we worked flat-out on the car but there is not enough time to complete the repair. Subsequently we have withdrawn Logan from… pic.twitter.com/cy8Q1nerww