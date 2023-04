Marko haalt uit naar concurrentie: "Dat is niet genoeg voor het kampioenschap"

Dit weekend gaat het Formule 1-seizoen weer verder met de Grand Prix van Azerbeidzjan. In Bakoe zullen de heren coureurs een sprintweekend gaan afwerken, niet iedereen is fan van dit format. Helmut Marko is hoopvol gestemd over de race en verwacht dat de concurrentie het lastig gaat krijgen in de rest van het seizoen.

Het sprintformat is eerder deze week gewijzigd. Vanaf dit weekend wordt er tijdens een sprintweekend gewerkt met een extra kwalificatie op de zaterdagochtend. Deze kwalificatie luistert naar de naam 'Sprint Shootout' en duurt korter dan een normale kwalificatiesessie. Deze plannen lekten al vroeg uit en in Australië waren de meningen dan ook wisselend.

Mening

Max Verstappen was er geen fan van en was van mening dat dit format was opgesteld met het showelement als voornaamste reden. Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft een andere mening en spiegelt zich aan Verstappen in gesprek met Osterreich: "Als hij wint, dat heeft hij direct een andere mening! Ik zie het allemaal iets anders. Voor de organisator is het beter om op vrijdag en zaterdag het betalende publiek een betere show te geven. Iedereen heeft hierdoor meer actie."

Wereldtitels

Marko barst daarnaast van het zelfvertrouwen. De Oostenrijker durft zelfs al te spreken van een mogelijke wereldtitel. Marko ziet dat Mercedes het concept verandert, maar volgens hem komt dat te laat: "Ze gooien hun design compleet ondesteboven terwijl wij gelimiteerd zijn in wat wij kunnen doen op aerodynamisch gebied. De anderen kunnen één of twee races gaan winnen. Dat zal echter niet goed genoeg zijn voor het wereldkampioenschap."