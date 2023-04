Marko rekent zich niet rijk: "Van Ferrari heb ik geen duidelijk beeld"

Het team van Red Bull Racing is momenteel oppermachtig in de koningsklasse van de autosport. De Oostenrijkse renstal rekent zichzelf echter nog niet rijk. Teamadviseur Helmut Marko is namelijk van mening dat er nog veel kan gaan veranderen in de komende races. Marko houdt rekening met de teams van Mercedes en Ferrari.

Mercedes en Ferrari zijn allebei niet op de gewenste wijze aan het huidige seizoen begonnen. Mercedes komt simpelweg de nodige snelheid tekort en komt dan ook snel met een aantal ingrijpende updates. Het team van Ferrari kampt met problemen en kende de nodige pech. Charles Leclerc is de grootste pechvogel bij Ferrari, hij viel uit in Melbourne na een spin en zijn uitvalbeurt in Bahrein bezorgde hem een gridstraf in Saoedi-Arabië.

Ondanks de problemen bij de concurrentie blijft Red Bull-adviseur Helmut Marko waakzaam. De ervaren Oostenrijker gaat ervanuit dat de concurrentie terug kan slaan. Hij wil dan ook niet zeggen dat Red Bull amper concurrenten heeft in de titelstrijd. In gesprek met Blick kijkt hij naar Mercedes en Ferrari: "Mercedes wil vanzelfsprekend weten wat er aan de hand is en ze komen met updates in Bakoe. Van Ferrari hebben we nog geen duidelijk beeld. Ik begrijp dan ook niet waarom Frédéric Vasseur alles zo positief bekijkt."