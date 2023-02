Wie staat waar voorafgaande aan het nieuwe Formule 1-seizoen?

De testdriedaagse op het Bahrain International Circuit zit erop: de twintig Formule 1-coureurs en hun tien werkgevers hebben de kans gehad om aan hun nieuwe materiaal te wennen. Sommigen zijn dolblij, anderen worden knettergek - voor de ene rijder kan de openingsrace van komend weekend niet snel genoeg komen, de ander hoopt stiekem op een crisissituatie waardoor de eerste vier races worden afgelast. GPToday.net rangschikt het Formule 1-veld naar hun prestaties tijdens het testen.

1. Red Bull Racing

Wie hoopte dat er een einde aan de dominantie van Max Verstappen komt, tsja - dan hebben we vervelend nieuws. Niets wijst erop dat de tweevoudig regerend wereldkampioen ook maar één stapje achteruit hoeft te doen. Het nieuwste wapen van zijn stierenstal, de RB19, ligt als een trein op rails en onderscheidt zich zodoende vooral in de snelle bochten. Sergio Pérez' snelste ronde, gereden tijdens één van de zaterdagsessies, onderstreept de pure snelheid die in de nieuwe wagen van Red Bull Racing zit. De Mexicaan ging liefst anderhalve seconde (!) rapper in het rond dan vorig jaar het geval was.

Gezien de testresultaten en de gezichten in de garage - die erop wijzen dat de straffen naar aanleiding van het overschrijden van het budgetplafond van 2021 geen centje pijn hebben gedaan - mag Red Bull Racing zich de absolute topfavoriet noemen. Aangezien Verstappen teammaat Pérez al twee jaar in een houdgreep heeft, is het aannemelijk dat de Nederlander de grootste kanshebber is voor een zege in Bahrein. Dat zou, overigens, zijn allereerste in de woestijnstaat worden.

2. Ferrari

Ferrari had in 2022 twee grote problemen: qua topsnelheid kon de Italiaanse renstal haar grote tegenstander, Red Bull, niet bijhouden. Daarnaast bleken de rode bolides niet vaak genoeg in staat om op zondag constant snelle rondetijden te produceren, een zogenaamde stabiele race pace. Dat eerste probleem is verholpen. De Ferrari van 2023 gaat als een kogel over de rechte stukken en weet zelfs zijn stierenrivalen voor te blijven. Dat is veelbelovend voor op de stratencircuits die in het begin van het jaar worden aangedaan - zowel in Jeddah, als in Baku en Miami worden hoge snelheden gehaald.

Wat betreft de bochtensnelheden heeft de werkgever van Charles Leclerc en Carlos Sainz het nog niet helemaal voor elkaar. De langzame knikjes gaan nog wel, maar als er een hogere snelheid in de bocht wordt meegenomen moet de Scuderia een klein beetje inhouden. Bovendien heeft Ferrari naar het schijnt de hoogste motorstanden al ingezet tijdens de testdagen. Als Red Bull nog een beetje harder kan, dan zullen Leclerc en Sainz moeten vechten om het laatste podiumplekje - achter Verstappen en Pérez.

3. Mercedes

Ternauwernood, moet worden gezegd. De stemming bij Mercedes is gedurende de drie testdagen allerlei kanten opgegaan. Daar waar het Duitse team op donderdag nog van een stap voorwaarts sprak, daar kregen Lewis Hamilton en George Russell het later ineens voor de kiezen. Van letterlijk gestuiter is echter geen sprake meer: mede dankzij de reglementair, voor alle teams verplichte rijverhoging van een liniaalstreepje heeft Mercedes dit jaar geen duidelijke problemen met de zogenaamde porpoising.

Mercedes wil per se doorgaan met het zero pod-concept, oftewel het ontwerp van de Formule 1-wagen zonder duidelijke zijkanten. Gedurfd, maar tegelijkertijd uitdagend. Het betekent dat de ontwerpafdeling van de Duitse stal niet anders kan dan doorschakelen binnen de marges van het plan waarmee het vorige, niet bepaald succesvolle, jaar is begonnen. Als het werkt, zou het ook behoorlijk werken. Maar of het inmiddels al werkt?

4. Aston Martin

Kort achter de Mercedes staat een halve Red Bull, de nieuwste bolide van Aston Martin. Het donkergroene gevaarte is meer dan een stap voorwaarts ten opzichte van vorig jaar. De Aston Martin gaat hard op het rechte stuk, heeft een fantastische wegligging en schiet als een raket door de hogesnelheidsbochten. Combineer dat met de stuurmanskunsten van Fernando Alonso en je hebt een heuse dark horse voor successen. Zou het iemand verbazen als Alonso, inmiddels 41 jaar, tóch nog eens de spijker op zijn kop weet te slaan?

Geheel voortvarend verliep de wintertest voor Aston Martin niet - en dat kwam door Lance Stroll, die op zijn vakantieverblijf in Spanje onderuit bleek te zijn gegaan met de fiets. Wat er precies aan de hand is wil het team niet zeggen, maar men houdt in ieder geval een spreekwoordelijke vinger aan zijn gebroken polsen. Stroll heeft de voorbereiding gemist en zou normaliter niet bij het openingsweekend worden ingezet, ware het niet dat hij het zoontje van de baas is. Gelden er voor hem andere regels en zo ja, weet hij de groene sloopkogel direct voor reuzendoderpraktijken in te zetten?

5. Alfa Romeo

Naar goed gebruik heeft het team uit Hinwil - want laten we wel wezen, Alfa Romeo F1 Team Stake is natuurlijk gewoon nog altijd Sauber - een auto gebouwd die direct goed met de subtop meedraait. Dat doet Sauber namelijk altijd. Vorig jaar schoot Valtteri Bottas uit de startblokken en dit jaar heeft ook Zhou Guanyu behoorlijke testrondetijden op het scorebord gereden. Het totaalpakket oogt stabiel, snel en gewoonweg degelijk - precies wat er van een Zwitsers team verwacht mag worden.

Alfa Romeo moet hopen dat het budgetplafond haar dit jaar in de kaart speelt, want in het vorige seizoen werd de stabiele basis niet sterk doorontwikkeld. Sterker nog: Alfa Romeo's seizoen, dat waanzinnig begon met zeven puntenfinishes in de eerste negen wedstrijden, doofde als een nachtkaars doordat de concurrentie met hoge snelheid langszij kwam gezeild. Voor nu oogt het echter keurig. Bottas en Zhou kunnen zich opmaken voor een gevecht om de puntenplaatsen.

6. Alpine

Het grote vraagteken van de wintertest. Qua pure snelheid heeft niemand iets waargenomen van de Alpine's van Esteban Ocon en Pierre Gasly, maar desalniettemin meent de Franse renstal dat ze er bijzonder goed voor staat. Er wordt een updatepakket ingevlogen voor het openingsweekend en zodoende zouden de - voor nu eventjes - roze bolides mee moeten strijden in de voorste regionen van de subtop, misschien wel kort achter de koplopers.

Eerlijk gezegd riekt dat een beetje naar Franse bluf. Het zal allemaal wel, maar waarom zou je updates meebrengen naar de eerste race als je acht dagen voor de start van het Grand Prix-weekend op precies hetzelfde circuit aan een testdriedaagse deelneemt? Ocon en Gasly zullen vast iets harder rijden dan ze in de afgelopen dagen deden, maar hoeveel het oplevert moet nog blijken. Voor nu staat Alpine op een veilige zesde plaats - maar volgens henzelf wordt het nog véél meer.

7. AlphaTauri

Nyck de Vries en Yuki Tsunoda reden in de afgelopen drie dagen rond alsof hun levens ervan afhingen. Het Nederlands-Japanse duo rondde het Bahreinse circuit zo vaak, dat ze gezamenlijk tot bijna negen (!) complete Grand Prix-afstanden kwamen. Betrouwbaar is de AT04 dus in ieder geval wel, maar of-ie ook hard gaat is de grote vraag. Het antwoord daarop lijkt een 'ja, harder dan vorig jaar, maar niet zo hard als veel van de concurrenten'.

Als De Vries ook zijn tweede Grand Prix in de Formule 1 wil besluiten met een puntenfinish, dan zal hij wat hulp nodig hebben van uitvallende tegenstanders. AlphaTauri heeft wat betreft de ontwikkeling van haar nieuwe wagen teveel op Tsunoda moeten leunen en de Japanner heeft nul komma geen ervaring met het doorontwerpen van een Formule 1-wagen. Zijn Nederlandse collega wacht de zware taak om komend jaar de kar te trekken, want dat er technisch het één en ander niet klopt, mag inmiddels duidelijk zijn.

8. Haas

Nu Mick Schumacher het teamshirt van Mercedes draagt en als zijnde hun testrijder langs de kant heeft plaatsgenomen, kan Haas met haar nieuwe coureur Nico Hülkenberg inzetten op ervaring. Vaste rijder Kevin Magnussen is immers gebleven en samen met zijn Duitse collega vormt hij het oudste rijdersduo van het Formule 1-veld. Vooralsnog heeft die ervaring Haas niet bijzonder veel gebracht, al is het Formule 1-seizoen natuurlijk nog jong en zijn de kostenposten vooralsnog laag. Er is in ieder geval nog geen wagen platgereden.

Wat betreft het pure tempo lijkt de Haas rond hetzelfde plekje te bivakkeren als dat het vorig jaar deed - achter de subtop, maar voor de absolute achterblijvers. Een stunt zoals Magnussen vorig jaar bij het openingsweekend uithaalde, lijkt buiten de mogelijkheden te liggen. Ook Haas heeft een mazzeltje nodig om komend weekend naar de punten te rijden.

9. Williams

Logan Sargeant en Alexander Albon reden behoorlijk wat ronden tijdens de driedaagse test in Bahrein, maar veel indruk maakten de Amerikaan en de Britse Thai niet. Williams heeft stilgestaan in de winterstop en in de Formule 1-wereld betekent stilstand te allen tijde achteruitgang. AlphaTauri is bij de legendarische renstal uit Groot-Brittannië, die in de jaren '80 en '90 van de vorige eeuw zo verschrikkelijk veel won, weggereden en ook Haas lijkt een brug te ver.

Onder leiding van nieuwbakken teambaas James Vowles en zonder de brokken van Nicholas Latifi moet Williams op lange termijn weer gezond worden en kleur op de wangen krijgen, maar vooralsnog is het allemaal wat bleek. Uitrijden en schadevrij blijven is voor Sargeant en Albon de komende weken het devies.

10. McLaren

Oscar Piastri wist niet wat hem overkwam toen hij in de MCL60 stapte. Wat een feestjaar moet worden - McLaren bestaat in 2023 precies zestig jaar - dreigt nú al een rampseizoen te worden. De nieuwe McLaren is een barrel op wielen. Rechtelijnsnelheid is zwak, in de bochten zwabbert het ding alle kanten op en onder het remmen moet de bestuurder corrigeren voor het leven. Lando Norris stond naar verluidt al met zijn vuisten tegen de wand van de pitmuur aan te slaan, kort nadat hij een testrun met zijn nieuwe wagen had afgerond.

McLaren is niet onbekend met slechte starts: vergeet niet dat ook 2017 en 2022 begonnen met een gigantische dip. Er worden overuren gedraaid op de fabriek in Woking om tenminste nog wat werkzame onderdelen in te vliegen om nog tijdens het openingsweekend te gebruiken, maar McLaren heeft een wonder nodig als het bij de komende races punten wil scoren