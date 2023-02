F1-journalist looft Hamilton: ''Het was Lewis die de issues aan de wagen verhielp''

Na een zeer succesvolle periode van acht constructeurstitels op een rij, moest Mercedes in 2022 genoegen nemen met een overwinning, een poleposition en een derde plaatst in de rangschikking. Lewis Hamilton en George Russell stuitten op grote problemen met de W13 bij de start van het vorige seizoen, maar het was de zevenvoudig kampioen die voor een ommekeer zorgde volgens F1-journalist Will Buxton.



Bij Mercedes kende Lewis Hamilton een vruchtbare periode vanaf 2014 tot en met 2021 met een waslijst aan zeges, polepositions en zes wereldtitels. De Brit kreeg volgens Buxton onterecht kritiek over zijn arbeidethos. Tijdens het commentaar op F1TV begon de journalist hierover.



''Ik denk vorig jaar het tegenbewijs was over de leugen die rondging voor een lange tijd. Dat Lewis alleen een wereldkampioen is omdat hij daar de auto's voor had. Dat imago en dat Lewis nul krediet kreeg voor het werk dat hij heeft gedaan om het team vorm te geven waarvoor hij racet en de wagens waarmee hij racet.''

Hiermee doelt Buxton op Hamiltons verrichtte werk bij het eerste deel van het seizoen van 2022. ''Kijk naar het vele ontwikkelingswerk van Lewis begin vorig jaar en hoe hij met een wagen die niet optimaal was en daarvan de dupe was. Het was Lewis die de leiding nam en bepalend was om de issues van de wagen te verhelpen.''

''Dat kwam door Lewis en dat zorgde ervoor dat het weer de goede kant op ging. George reed keer op keer rond de vijfde plaats, terwijl Lewis was ondertussen aan het malen om erachter te komen waarom het niet werkte'', sloot Buxton af.