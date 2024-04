Alonso mist tempo op de zondag: ''We hebben nog wat werk te doen''

Tweevoudig wereldkampioen Fernando Alonso beet van zich af tijdens de Grand Prix van China. De Spanjaard pakte brutaal P2 af van Red Bull-rijder Sergio Pérez bij de start en sloot achter Max Verstappen aan. De Aston Martin-coureur wist eigenlijk van te voren dat die positie en überhaupt een podium onrealistisch was. Volgens Alonso moet er vooral gewerkt worden aan het wedstrijdtempo.



''We hadden vandaag niet echt de snelheid'', begon de veertigplusser via de website van zijn werkgever. ''Het was een lastige race waarin er veel gebeurde. Desondanks was het belangrijk om wat punten te scoren en een bonus om ook de snelste ronde te rijden. We maakten een goede start en gingen verder. tot de tweede plaats, en even dacht ik dat het leuk zou zijn om de race een ronde te leiden, maar dat lukte niet.''



Na een aantal ronden op P2 passeerden Pérez en Norris de tweevoudig wereldkampioen. En van de toppers ging Alonso ook als eerste naar binnen, in ronde 12. De twee neutralisaties hielpen de Aston Martin-rijder ook niet echt en viel verder terug. ''Een paar Safety Cars veranderden de strategie een beetje en we hadden geen harde band meer. Daarom hebben we de overstap gemaakt naar de zachte band'', verklaarde de kampioen van 2005 en 2006.

In ronde 44 van de 56 moest Alonso noodgedwongen weer de pits in en stapte over op de medium om de wedstrijd uit te rijden, Vanaf P12 knokte hij zichzelf nog terug naar de zevende plaats, maar is ondanks goede punten niet tevreden over de snelheid in de wedstrijden. ''Over het geheel genomen was het een goede race, maar we hebben nog wat werk te doen om ons tempo op zondag te verbeteren en te evenaren wat we kunnen doen in de kwalificatie.''