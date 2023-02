Haas heeft oog voor detail en verkleint pitmuur om geld te besparen

In een poging om extra geld voor het ontwikkelen van de VF23-auto van Haas vrij te maken, heeft de Amerikaanse renstal voor een bijzondere optie gekozen; namelijk om de pitmuur te verkleinen. Normaliter gebruiken de Formule 1-teams een set-up waarbij er vijf, zes of zeven personen de race in detail kunnen volgen, maar Haas is bij de driedaagse wintertest in Bahrein met een pitmuur verschenen waar maar drie medewerkers kunnen plaatsvinden.

In de Formule 1-wereld is de pitmuur van groot belang. Op deze locaties worden de race-engineers, strategisten en managers gehuisvest om haar auto’s op constante basis nauwlettend te kunnen volgen. Het is dan ook niet opvallend dat de meeste renstallen uit de koningsklasse voor een pitmuur kiezen waar soms wel zeven personen aan kunnen zitten. Dit jaar is het Formule 1-team van Haas echter de opvaller, met een kleine faciliteit waar drie medewerkers hun werk kunnen verrichten. Volgens teambaas Guenther Steiner heeft deze opvallende beslissing maar één reden: namelijk geld besparen.

"Als je geld moet besparen, dan zal je elk vlak gaan afspeuren, zolang het niet ten koste van de efficiëntie komt. Als je met de budgetcapregels geld nodig hebt om in de auto-ontwikkeling te kunnen investeren, waar haal je dat dan vandaan? Of je hebt zes mensen daar (aan de pitmuur), of je hebt een kwart miljoen (dollar) aan auto-updates. De keuze is snel gemaakt."

Steiner kreeg intern het idee aangeboden om de pitmuur te verkleinen, omdat drie zitplaatsen voldoende zou zijn om alle benodigde medewerkers daar te kunnen huisvesten. Om die reden zal Steiner in ieder geval niet tijdens de wintertestdagen aan de pitmuur aanwezig zijn. "De jongens kwamen met het idee en toen heb ik gezegd 'als ik dan binnen moet blijven, vind ik het prima'. Ze hebben me daar niet nodig."

"Ze zeiden dat ze 'met drie stoelen genoeg ruimte hebben om alles te managen', dus hebben we het geregeld. Het doel hiervan is om geld te besparen om dat vervolgens in de ontwikkeling van onze auto te investeren", sluit Steiner af.