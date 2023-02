Hülkenberg kiest voor gloednieuw helmontwerp

Nico Hülkenberg keert vandaag terug achter het stuur van een Formule 1-wagen voor een volledig seizoen. De Duitser reed in 2019 voor het laatst en volledig seizoen en zal dit jaar dus weer moeten gaan wennen. Hülkenberg gaat in ieder geval op jacht naar goede resultaten met en nieuw helmdesign.

De Duits coureur kwam vanochtend voor het eerst in actie tijdens de wintertest in Bahrein. De oplettende kijker zag dat Hülkenberg rond reed met een gloednieuw helmdesign. De Haas-coureur heeft namelijk gekozen voor een ontwerp voor een wit helmdesign met een soort oranje verfspetters en zijn bijnaam op de zijkant. Tevens is zijn startnummer 27 zichtbaar op de andere zijkant.