Sauber presenteert opvallende line-up van opleidingsploeg

Net als vrijwel alle andere renstallen heeft ook het team van Sauber, rijdend onder de naam Alfa Romeo, een eigen opleidingsploeg. Gisteren maakte men bekend welke coureurs aankomend seizoen onderdeel zijn van de zogenaamde Sauber Academy. Men heeft gekozen voor een aantal opvallende namen.

Zoals al eerde duidelijk werd maakt Théo Pourchaire ook dit jaar onderdeel uit van het opleidingsproject van de Zwitserse renstal. Pourchaire is tevens verbonden aan het team als derde rijder en zal aankomend seizoen wederom op jacht gaan naar de titel in de Formule 2. Ook Léna Buhler is onderdeel van de Sauber Academy, de Zwitserse rijdt aankomend seizoen in de nieuwe damesklasse: de F1 Academy. Sauber geeft daarnaast ook de jonge karter Taym Saleh en Formula Regional-coureur Marcus Amand een plekje in de Academy.

NEWS: Sauber Academy will continue nurturing talent on the road to #F1, as we our unveil our 2023 driver development roster.@TPourchaire will be joined by @f1academy novice Lena Bühler, French-Finnish rising star Marcus Amand and karting racer Taym Saleh.



