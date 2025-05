Cadillac bevestigt verregaande interesse in Sergio Perez

Sergio Pérez maakt deel uit van de groep coureurs die kans maakt op een zitje bij Cadillac, zo heeft Mario Andretti bevestigd. Cadillac heeft een driekoppige shortlist, waarvan Sergio Perez er een is. Het Amerikaanse team heeft nog twee stoeltjes te vullen en verschillende coureurs hebben wel interesse in een stoeltje bij het nieuwe team.

Eind 2024 werd Perez ontslagen door het team van Red Bull Racing na een miserabel jaar naast Max Verstappen. Met een bevestigde grid in 2025 was een onmiddellijke terugkeer onmogelijk, maar Cadillac lijkt een goede optie voor volgend seizoen.

Meerdere teams

Meerdere teams zijn geïnteresseerd in de Mexicaanse coureur. Ook Alpine heeft gesprekken gevoerd met Checo, maar Cadillac is toch wel verder met de gesprekken. Gevraagd naar de banden met Perez antwoordt Andretti in de Fox Sports Pit Talk: "Het enige wat ik je kan vertellen is dat hij zeker een van de coureurs is die wordt overwogen. Dat moet wel. Ik kan niet zeggen waar we staan met welke toezegging dan ook."

"Ik denk dat we die luxe voor onszelf willen houden totdat we het gevoel hebben dat we het hele spectrum van beschikbaarheid hebben afgetast. Ik denk dat dat verstandig is. De keuze is enigszins beperkt. Laten we eerlijk zijn, veel van de grote talenten staan al onder contract."

Meer keuzes

Buiten Perez zijn er nog heel wat andere coureurs die een kansje maken: "Gelukkig zijn er nog steeds een paar... drie of vier; ik zeg misschien drie die zeker overweging verdienen, en dit wordt allemaal heel serieus bekeken. Er zijn ergens gesprekken gaande en op sommige andere plaatsen. Meer kan ik je niet vertellen, om eerlijk te zijn tegen iedereen."

Ook Valtteri Bottas maakt kans op een stoeltje bij Cadillac, nadat hij een contractverlenging bij Sauber misliep. Momenteel is hij de test- en reservecoureur van Mercedes, maar vanaf volgend seizoen kan hij weer vast op de grid te zien zijn.