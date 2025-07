Populaire McLaren-coureur ontkent geruchten over Cadillac-deal

Pato O'Ward wordt gelinkt aan een stoeltje bij Cadillac. De coureur heeft zelf duidelijkheid gegeven over het gerucht. Cadillac heeft zijn rijdersduo nog niet aangekondigd, maar het is geen geheim dat ze er druk mee bezig zijn.

De coureur werd in verband gebracht met Cadillac, net als zoveel coureurs. O'Ward zegt dat hij niet in de Cadillac zal gaan rijden volgend seizoen. Hij neemt de geruchten niet echt serieus en grapt er vooral over.

Geruchten zijn onzin

"De geruchten over mij en Cadillac waren net als die over Fernando Alonso en Taylor Swift", grapte de Arrow McLaren-coureur tegenover ESPN Mexico. De Mexicaan zegt dus dat het onzin is. Toch is hij dit jaar wel te zien in een Formule 1-sessie. Net als vorig jaar gaat hij tijdens de eerste vrije training van de Grand Prix van Mexico in een McLaren rijden.

Mario Andretti en Graeme Lowdon zoeken coureurs uit verdienste, zo zeggen ze zelf. Lowdon zegt tegenover internationale media: "Wij kiezen onze coureurs op basis van verdienste. Dat sluit niet uit dat iemand ook een Amerikaans paspoort kan hebben. We hebben genoeg keuze."

Lastig beoordelen

"Maar je kunt een F1-team ook niet beoordelen op alleen wat het dit jaar of volgend jaar doet", voegde Lowdon toe. "Dit team is hier om te blijven. Ik denk dat fans het geweldig zouden vinden om een Amerikaanse coureur in een Amerikaans team te zien. Er is niets dat dat tegenhoudt, maar we moeten gewoon selecteren op basis van verdienste en een sterk team opbouwen — en er zijn op dit moment meerdere zeer ervaren coureurs beschikbaar."

"We konden niet deelnemen aan de vorige onderhandelingsronde voor coureurs, dus we lopen niet synchroon met veel andere teams. Maar dat heeft ook voordelen: er zijn nu een hoop zeer goede rijders beschikbaar. Wanneer we uiteindelijk de line-up bekendmaken, wat die ook wordt, zal het er een zijn met kwaliteit."