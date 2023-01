Ook Marko tegenstander van mogelijke Saoedische eigenaar Formule 1

Enkele weken geleden gingen er geruchten rond dat een Saoedisch investeringsfonds de Formule 1 zou willen overkopen van Liberty Media. De reacties op het nieuws waren niet bepaald positief en steeds meer prominenten laten zich horen. Ook Red Bull-adviseur Helmut Marko zou de overname niet toejuichen.

De geruchten over de mogelijke overname zorgden voor de nodige ophef in de Formule 1. FIA-president Mohammed Ben Sulayem reageerde bijvoorbeeld zeer fel op Twitter. Ben Sulayem liet weten dat hij een mogelijke overname door de Saoedi's geen goed plan vond. Liberty Media reageerde vervolgens woedend aangezien men van mening is dat Ben Sulayem zich niet mag bemoeien met dit soort zaken.

Ben Sulayem is echter niet de enige tegenstander van een mogelijke overname van de Formule 1. Naast de FIA-president heeft ook Red Bull Racing-adviseur Helmut Marko zich uitgesproken over het onderwerp. De Oostenrijkse adviseur is duidelijk in gesprek het met Duitse RTL: "Ik denk dat het niet goed is dat de rechten gaan naar een land dat cultureel gezien enorm veel verschillen heeft met de landen waar de meeste races worden georganiseerd. Over het algemeen hebben we het hier over een commerciële business. De rechten moeten gaan naar iemand die deze rechten erkent."