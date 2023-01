Steiner wil meer Amerikaanse support voor F1-rookie Sargeant zien

Volgens Haas-baas Guenther Steiner kan de aankomende Formule 1-debutant Logan Sargeant wel wat meer thuissteun van zijn fans gebruiken. Steiner, die momenteel in Amerika woonachtig is, meent dat er vanuit het immens grote land momenteel te weinig aandacht aan Sargeant gespendeerd wordt, aangezien de Verenigde Staten in de recente jaren weinig tot niet in de Formule 1 vertegenwoordigd is.

Inmiddels is ook in de Verenigde Staten de Formule 1 ontzettend populair. Vooral dankzij de Netflix-serie Drive to Survive zijn het aantal F1-fans-en volgers in de afgelopen jaren hard gestegen. Nu de koningsklasse van de motorsport zich voor een nieuw seizoen zal gaan opmaken, zal er ook een coureur met de Amerikaanse nationaliteit op de grid verschijnen: Williams-coureur Logan Sargeant. Zijn debuut zal betekenen dat het immens grote land voor het eerst sinds 2015 in de Formule 1 gerepresenteerd zal zijn.

Een combinatie van een fulltime-coureur met Amerikaanse nationaliteit plus de grote Formule 1-hype in het land zou moeten betekenen dat Sargeant op flink wat support vanuit zijn thuisland zou kunnen rekenen. Volgens Haas-teambaas Guenther Steiner, die momenteel in de Verenigde Staten woonachtig is, echter laat de aandacht rondom Sargeant momenteel te wensen over.

Tegenover de Texaanse televisiezender KVUE meent Steiner dat de komst van een Amerikaan in de Formule 1 'een goede ontwikkeling' is, maar voegt eraan toe dat hij 'graag meer support' vanuit Amerika zou willen zien: "Er komt een Amerikaan de Formule 1 in, en er is vrij weinig aandacht hiervoor. Dat mis ik een beetje, want iedereen zegt 'we willen een Amerikaanse coureur'. Nu is er een coureur in de Formule 1, en hij zal de volledige steun nodig hebben. Momenteel zie ik die niet."

Steiner was eerder deze maand te gast bij de Texaanse televisiezender KVUE, waar hij werd gevraagd wat er zou moeten gebeuren zodat zijn team van Haas een Amerikaanse coureur in dienst neemt. "We willen dat zeker weten zien gebeuren, maar de vraag 'wat er zou moeten gebeuren' is niet voldoende. Naar mijn mening zou er een (volledige) ontwikkeling van een Amerikaanse coureur moeten komen, en dat is heel lastig."

"Twee jaar geleden hadden we twee rookies, vorig jaar één (onervaren coureur). Als team zijn we nog steeds heel jong. We zijn nog steeds het nieuwste Formule 1-team. Momenteel moeten wij eerst meer performance behalen zodat wij als team beter en sterker worden. Pas dan zouden wij klaar zijn om een Amerikaanse coureur in dienst te nemen."

"Daarom hebben we besloten om geen Amerikaanse coureur aan te nemen. Wat is er voor nodig? Er is een ervaren coureur voor nodig (om voor Haas te komen rijden), maar die zijn er op het moment niet."