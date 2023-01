Williams start nieuwe bolide voor de eerste keer

Het team van Williams trekt op 6 februari het doek van hun nieuwe wagen voor het aankomende seizoen. In de tussentijd is men hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Britse renstal bereikte eerder deze week een mijlpaal in de ontwikkeling van de nieuwe wagen.

Williams deelt op sociale media namelijk dat ze hun nieuwe wagen voor het eerst hebben gestart. In een korte video is te zien dat de engineers de Mercedes-krachtbron voor het eerst starten, een belangrijke stap in de ontwikkeling van de nieuwe wagen. Williams gaat een seizoen tegemoet met veel veranderingen. De Britse renstal legde Logan Sargeant vast als nieuwe tweede coureur en presenteerde voormalig Mercedes-man James Vowles als nieuwe teambaas.