Sargeant voelt geen druk van nationaliteit: "Hopelijk kan ik ze trots maken"

Logan Sargeant maakt aankomend seizoen zijn debuut in de Formule 1 bij het team van Williams. De jonge Amerikaan werd al zeer vroeg aangekondigd door het team en de verwachtingen zijn dan ook hoog. Sargeant is echter niet van mening dat hij zijn zitje heeft gekregen vanwege zijn nationaliteit.

Sargeant is namelijk de eerste Amerikaan sinds Alexander Rossi in de koningsklasse van de autosport. Aangezien de Formule 1 in aanzien groeit in de Verenigde Staten, was de komst van een Amerikaanse coureur zeer belangrijk. Sargeant heeft zijn opleiding in de racerij in Europa doorlopen maar is nog wel een echte Amerikaan. De kans is dan ook groot dat hij in Miami, Austin en Las Vegas veel steun zal ontvangen van zijn landgenoten.

Sargeant is zelf van mening dat zijn nationaliteit niet heeft bijgedragen aan zijn komst naar de koningsklasse. De aanstaand Williams-coureur ziet de zaakjes iets anders. Tegenover de officiële site van de Formule 1 spreekt hij zich uit: "Ik heb het gevoel dat ik uiteindelijk net zo hard moest werken als de rest om dit punt te kunnen bereiken. Ik moet er gewoon voor zorgen dat ik de beste versie van mijzelf ben voor het aankomende jaar. Ik kan de V.S hopelijk goed vertegenwoordigen en trots maken. Ik denk eerlijk gezegd dat dat geen extra druk meebrengt."