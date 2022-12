Wordt Vettel adviseur bij Red Bull? "Hij is waarschijnlijk heel erg goed als mentor"

Sebastian Vettel is al een ruime maand met officieel racepensioen. De Duitse viervoudig wereldkampioen heeft nog geen concrete toekomstplannen maar Helmut Marko ziet in hem een ideale manager en talentencoach. Ook Karun Chandhok denkt dat Vettel uitermate geschikt zou zijn voor zo'n rol bij Red Bull Racing.

Vettel behaalde zijn vier wereldtitels in dienst van het team van Red Bull Racing. De Duitser was jarenlang onderdeel van de talentenploeg van de Oostenrijkse renstal en hij vierde door in 2010, 2011, 2012 en 2013 zijn grootste successen. Na zijn Red Bull-jaren reed hij ook nog voor Ferrari en Aston Martin maar bij Red Bull ligt zijn grootste geschiedenis.

Red Bull-adviseur Helmut Marko gaf al eerder aan dat hij Vettel in de toekomst graag in dienst ziet treden als een soort adviseur bij Red Bull. Ook oud-coureur en Sky Sports-analist Karun Chandhok deelt de mening van Marko. In gesprek met zijn werkgever Sky Sports spreekt Chandhok zich uit: "Hij is waarschijnlijk heel erg goed in een rol van de mentor van de volgende generatie coureurs. Hij kan ze leren hoe ze echte professionals op de baan kunnen worden. Hij kan ze ook bijbrengen wat er in de rest van de wereld gebeurt."