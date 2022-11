Marko ziet Vettel als zijn opvolger: "Ervan overtuigd dat de potentie er is"

Sebastian Vettel reed bijna twee weken geleden zijn laatste Grand Prix in de Formule 1. De Duitse viervoudig wereldkampioen sloot zijn loopbaan op prachtige wijze af en hij kreeg veel complimenten. Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat Vettel hem nog wel eens kan gaan opvolgen.

Vettel behaalde zijn grootste successen in zijn loopbaan in dienst van het team van Red Bull Racing. De Duitser werd opgeleid door Red Bull en hij werd bij de Oostenrijkse renstal wereldkampioen in 2010, 2011, 2012 en 2013. Vettel reed vervolgens ook nog voor het team van Ferrari en in de afgelopen twee seizoenen voor Aston Martin. Dat was echter niet zo'n groot succes als in zijn Red Bull Racing-jaren.

Red Bull-adviseur Helmut Marko denkt dat een adviseursrol perfect zou passen bij Vettel. De Oostenrijkse adviseur spreekt zich met een lach uit bij de Duitse tak van Sky Sports: "We hebben er een discussie over gevoerd en ik denk dat zo'n positie hem wel zou trekken. Dat kwam ook wel naar boven in dat gesprek tussen ons. Ik ben ervan overtuigd dat de potentie en de persoonlijkheid er is. Laten we hem nu wat bomen laten planten en dan zien we daarna wel weer!"