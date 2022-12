Nieuw chassis Haas doorstaat FIA-tests en zet grote stap richting 2023

De Formule 1-teams zijn momenteel hard bezig met de voorbereidingen voor het aankomende seizoen. Veel teams zijn al vroeg begonnen met de ontwikkelingen voor de wagens voor 2023. Het team van Haas lijkt een kleine voorsprong te hebben op de concurrentie en kwam gisteren met groot nieuws.

Haas maakte gisteren namelijk bekend dat hun chassis en neus van de nieuwe VF-23 door de tests van de FIA zijn gekomen. Dit betekent dat de onderdelen officieel zijn gehomologeerd door de FIA en de Amerikaanse renstal verder kan gaan met de ontwikkelingen voor volgend seizoen. Tot zover bekend heeft nog geen ander team de tests van de FIA doorstaan.

The chassis and nose for the VF-23 have passed their FIA tests and are officially homologated - a significant landmark in the development of our 2023 car. #HaasF1 pic.twitter.com/xHHeXwuVWV