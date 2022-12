De 22 Formule 1-coureurs van 2022: Nyck de Vries, de trots van Uitwellingerga

De wereldkampioenschapstitels gingen naar Max Verstappen en Red Bull Racing, in de persoon van Nyck de Vries stond er onverwachts een Nederlandse supersub op en na 22 Grands Prix kan GPToday.net de balans opmaken. Welke coureurs veroverden topresultaten en wie presteerden er ondermaats? Vandaag in deel twee Nyck de Vries, de trots van Uitwellingerga.

Naam: Nyck de Vries (Nederland, 6 februari 1995)

Eindklassering 2022: Negentiende

Aantal WK-punten: 2

Beste klassering: negende (Italië)

Beste startplaats: achtste (Italië)

Onderling kwalificatieduel met Nicholas Latifi: 1-0

Het seizoen 2022 van Nyck de Vries

Jarenlang aaste Nyck de Vries op een zitje in de koningsklasse van de autosport. De Formule 2-kampioen van 2019 fungeerde in de afgelopen seizoenen als de trouwe reserve van het topteam van Mercedes. Hij mocht naast Toto Wolff staan in de pitbox en pakte ook nog eens de Formule E-titel. Zijn Formule 1-debuut bleef uit, tot dit jaar. In Italië mocht hij tot ieders verbazing plotsklaps invallen bij het team van Williams. Alexander Albon was op zaterdagochtend ziek geworden en De Vries werd achter zijn cappuccino vandaan gegrist om in te vallen.

De Vries reed op de vrijdag nog de eerste vrije training voor Aston Martin en iedereen had verwacht dat dat zijn taak voor het weekend was. In de derde vrije training zat de man uit het Friese Uitwellingerga (425 inwoners) in de FW44 en had hij slechts een uur om zich voor te bereiden op de kwalificatie. Tot ieders verrassing noteerde hij de elfde tijd en mocht hij een dag later door allerlei tijdstraffen als achtste starten, slechts één plekje achter Max Verstappen.

De trots van Uitwellingerga, Friesland en eigenlijk heel Nederland reed een sterke debuutrace en bleef verbazen met een puike negende finishplaats. De Vries profiteerde van de late Safety Car en kwam tevens goed weg aangezien hij onbestraft bleef na foutief gedrag achter datzelfde neutralisatievoertuig, Na afloop moest de gesloopte De Vries uit zijn auto worden gehaald door zijn monteurs, moe maar trots was Friesland een nieuwe sportheld rijker.

De Vries kende verder nog een zeer opvallend seizoen waarin hij reed in meer auto’s dan de gemiddelde GTA-speler. De 27-jarige reed namelijk vrije trainingen voor Williams, Aston Martin én Mercedes. Ook nam hij deel aan een test voor Alpine en moest hij in Brazilië bijna invallen bij het team van McLaren. Bij het sluiten van de markt mocht De Vries bovendien het stuur van een AlphaTauri in handen houden.

Het plan van Nyck de Vries voor 2023

Volgend jaar kan de wereld nog meer genieten van de stuurmanskunsten van de grootste kleine man uit het welbekende Uitwellingerga. De prachtige prestaties van de Nederlander leverde hem namelijk een stoeltje op bij het team van AlphaTauri. De druk zal er vol op staan in 2023 maar De Vries zal erop gebrand zijn om eindelijk te schitteren in de koningsklasse van de autosport.