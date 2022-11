Video: Sargeant jubelt na verzekeren van Formule 1-zitje

Logan Sargeant verzekerde zich afgelopen weekend in Abu Dhabi van zijn Formule 1-stoeltje bij het team van Williams voor volgend seizoen. De Amerikaan deed wat hij moest doen in de seizoensfinale van de Formule 2 en verzekerde zich daarmee van genoeg punten voor een superlicentie.

Sargeant werd eerder deze week officieel gepresenteerd door het team van Williams voor 2023. De Britse renstal deelt nu mooie backstage-beelden van Sargeants laatste Formule 2-race in Abu Dhabi. In het fragment is te zien hoe Sargeant zich realiseert dat hij de superlicentie binnen heeft, de vreugde bij hem en zijn familie is groot.