Verstappen meldt zich in Abu Dhabi in perszaal

Vandaag staat de laatste mediadag van het seizoen op het programma. Op het Yas Marina Circuit in Abu Dhabi melden de heren coureurs en de teambazen zich weer traditiegetrouw in de perszaal. Ook wereldkampioen Max Verstappen is in Abu Dhabi weer aanwezig bij het moment.

Verstappen zal in de tweede groep aanschuiven in de perszaal. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur neemt om 15:35 plaatselijke tijd plaats in de zaal in het gezelschap van Charles Leclerc, Mick Schumacher, Daniel Ricciardo en George Russell. Op datzelfde moment melden Guanyu Zhou, Esteban Ocon, Lance Stroll, Kevin Magnussen en Sergio Perez zich in de TV Pen.

Voorafgaand deze persmomenten hebben de overige coureurs zich al uitgesproken bij de pers. Om 15:00 lokale tijd verschijnen Yuki Tsunoda, Fernando Alonso, Sebastian Vettel, Lewis Hamilton en Nicholas Latifi zich in de perszaal. Valtteri Bottas, Pierre Gasly, Carlos Sainz, Lando Norris en Alexander Albon melden zich dan bij de TV Pen. Op zaterdag nemen eerst Laurent Rossi, Mike Krack en Christian Horner zich. Ook Mattia Binotto, Zak Brown en Toto Wolf schuiven aan.