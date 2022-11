Video: Schumacher onthult zijn favoriete artiesten

Voor veel fans is het interessant om erachter te komen waarmee hun favoriete coureurs zich in hun vrije tijd mee bezighouden. De teams en sponsors springen daar handig op in en zorgen ervoor dat de fans erachter komen wat bijvoorbeeld de favoriete muziek is van Mick Schumacher.

Het team van Haas en hun sponsor besloten de Duitse coureur namelijk aan een vraaggesprek te onderwerpen. Schumacher deelt zijn drie favoriete artiesten en geeft aan waarom hij hier zo dol op is. Tevens leert men dat Schumacher muzikaal is en uit de voeten kan met zowel de drums als met een gitaar.