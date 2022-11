Tsunoda start vanuit pitlane na aanpassingen aan auto

Vlak voor de start van de Braziliaanse Grand Prix op het circuit van Interlagos is de grid weer veranderd. AlphaTauri heeft namelijk besloten om een aantal onderdelen van de wagen van Yuki Tsunoda te vervangen. Door deze maatregel moet de Japanse coureur vanuit de pitlane starten.

Tsunoda is de enige coureur die straks vanuit de pitlane zal gaan starten. Esteban Ocon krijgt een nieuwe Power Unit maar aangezien die PU afkomstig is uit de pool krijgt hij geen straf. AlphaTauri heeft besloten om de vloer, de voorvleugel en de achtervleugel te vervangen bij de wagen van Tsunoda. Hierdoor kan men ervan uit gaan dat de Japanse coureur met een andere afstelling gaat rijden.

New Document: Offence - Car 22 - Changes under Parc Ferme

Published at 13.11.22 16:36 CEThttps://t.co/E9w4sRmLoj#F1 #Formula1 #BrazilianGP 🇧🇷 pic.twitter.com/LyKig2jfrT