Slechts twee coureurs moesten langer wachten op eerste pole dan Magnussen

Kevin Magnussen veroverde gisteren een weergaloze pole position in Brazilië. De Deense Haas-coureur profiteerde op het circuit van Interlagos van de rode vlag en de daaropvolgende regenval. Met zijn pole plaatste Magnussen zichzelf in een opvallend rijtje van coureurs die zeer lang moesten wachten op hun eerste pole.

Magnussen moet slechts twee coureurs voor zich dulden die langer moesten wachten op hun eerste pole position. Opvallend genoeg pakte die twee coureurs ook pas in het huidige seizoen hun eerste pole. Het klassement wordt aangevoerd door Sergio Perez, hij moest 216 Grands Prix wachten op zijn eerste pole in Jeddah. Op de tweede plaats staat Carlos Sainz, de Spanjaard pakte in Silverstone na 151 Grands Prix zijn eerste pole position. Magnussen moest 'slechts' 151 Grands Prix wachten op pole nummer 1.