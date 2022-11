Magnussen sprakeloos na bizarre pole: "Dit is geweldig!"

Kevin Magnussen is vandaag de meest vrolijke coureur in heel Brazilië. De Deense Haas-coureur profiteerde van de wisselende weersomstandigheden en de rode vlag in de kwalificatie. Aangezien hij in de eerste run op verrassende wijze de snelste tijd had genoteerd, greep hij de pole. De vreugde bij Magnussen en zijn team was enorm.

Magnussen profiteerde in Sao Paulo van de weersomstandigheden. Aangezien de Haas-pitbox praktisch naast de pit-exit zit kwam hij als eerste de baan op in Q3. Zijn snelle ronde was meteen de snelste van iedereen en aangezien George Russell zichzelf vast had gereden in de grindbak kon niemand een snellere ronde rijden. Door de regen werd dat ook onmogelijk en ging de pole naar Magnussen.

Sprakeloos

Het feestje in de pitbox van Haas was reusachtig en Magnussen kreeg onderweg naar het parc fermé te horen hoe de ceremonie in zijn werk ging. Tegenover interviewster van dienst Naomi Schiff reageerde hij dolblij: "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Het team stuurde mij op exact het juiste moment de baan op. We kwamen als eerste naar buiten en reden een aardige ronde. We staan gewoon op pole! Het is fantastisch! Mijn dank gaat uit naar Gene, Günther en het team. Ik kreeg deze kans na een jaar afwezigheid."

Mazepin

Magnussen hoorde pas vlak voor de start van het seizoen dat hij weer mocht racen in de Formule 1. Hij werd last minute ingevlogen als vervanger van Nikita Mazepin. Nadat hij zijn familie bedankte en het applaus in ontvangst nam was hij duidelijk in zijn dankwoord: 'Dit had ik vanochtend niet zien aankomen. Dit is geweldig! We gaan morgen vol in de aanval en we gaan voor iets leuks!"