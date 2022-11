Marko heeft slecht nieuws voor teamgenoten van Verstappen

Max Verstappen is bezig met een enorm sterk seizoen in de Formule 1. De Nederlandse Red Bull Racing-coureur pakt record na record en veroverde in Japan de wereldtitel. Volgens Helmut Marko is het dan ook niet bepaald goed voor iemands loopbaan om de teamgenoot van Verstappen te zijn.

Verstappens huidige teamgenoot Sergio Perez rijdt regelmatig in dienst van de Nederlander. De Mexicaan maakte zich populair met een aantal sterke verdedigende acties waarvan Verstappen veel voordeel had. Perez is de eerste teamgenoot die het lange tijd volhoudt naast Verstappen. Bij Red Bull Racing hadden eerder Daniel Ricciardo, Pierre Gasly en Alexander Albon het lastig naast Verstappen.

Loopbaan

Red Bull-adviseur Helmut Marko weet vanzelfsprekend hoe goed Verstappen is en hoe zwaar een duel kan zijn voor Verstappens teamgenoten. De Oostenrijkse adviseur heeft dan ook een heldere boodschap voor toekomstige teamgenoten van Verstappen. Bij Car and Driver spreekt hij zich uit: "Als Max je teamgenoot is, dan is dat niet goed voor je loopbaan. Max is zeer speciaal. Hij is hard getraind door zijn vader, dit was echter wel succesvol."

Cru

Marko zag in het verleden echter dat Verstappens teamgenoten er alles aan deden om de Nederlander te verslaan. Dit lukte echter niet zo vaak, alleen Ricciardo kon Verstappen soms verslaan. Marko is er duidelijk over: "Ze kunnen hem niet verslaan. Ze proberen hun set-up of hun rijstijl aan te passen. Je kan natuurlijk niet accepteren dat je niet zo goed bent als Max. Het is mijn werk om ze dat duidelijk te maken. Of dat cru is? Dat denk ik niet."