Marko verwacht geen concurrentie van Mercedes, wel van Ferrari

In de eerste vrije trainingen op het Autodromo Hermanos Rodriguez leek het erop dat de teams van Red Bull Racing, Ferrari én Mercedes aan elkaar gewaagd zijn. Het is de verwachting dat de kwalificatie zeer spannend zal gaan worden. Helmut Marko ziet de zaakjes echter anders en verwacht weinig van Mercedes.

In de eerste vrije training in Mexico was het verschil tussen de top zes gisteren slechts 0,192 seconden. Naast de Ferrari's, de Red Bulls en de Mercedes van Lewis Hamilton zat ook Alpine-coureur Fernando Alonso er dus goed bij. Het is de verwachting dat Mercedes dit weekend weer mee kan doen, de updates van vorige week geven het team weer meer vertrouwen.

Red Bull-adviseur Helmut Marko ziet de zaakjes echter iets anders. De ervaren Oostenrijker denkt namelijk dat Mercedes geen rol van betekenis gaat spelen in de kwalificatie van later vandaag. In gesprek met zijn landgenoten van ServusTV legt Marko zijn bevindingen uit: "De analyses laten zien dat wij samen met Ferrari overduidelijk de snelste zijn. Remmen en de temperaturen zijn belangrijk hier. Maar als de weermodellen correct zijn, dan is het veel kouder op zaterdag en kan het mogelijk zelfs nat worden. Dan wordt het ook veel makkelijker qua brake load."