Horner blij met mogelijke komst Sargeant: "Moet niet alleen Brad Pitt zijn"

Afgelopen weekend maakte Williams-teambaas Jost Capito bekend dat Logan Sargeant aankomend seizoen voor zijn team uitkomt mits hij genoeg punten behaald voor een superlicentie. Christian Horner denkt dat het een goede zaak is dat er een talentvolle Amerikaan zijn intrede maakt in de Formule 1.

Sargeant is momenteel actief in de Formule 2 en in het laatste raceweekend in Abu Dhabi kan hij zijn superlicentie veiligstellen. Williams doet er tevens alles aan om de jonge Amerikaan voor te bereiden op het echte werk. Sargeant kwam afgelopen weekend in actie tijdens de eerste vrije training en aankomend weekend mag hij die taak weer vervullen in Mexico.

Felicitaties

Red Bull Racing-teambaas Christian Horner denkt dat het een goede zaak is dat er een Amerikaanse coureur de Formule 1 gaat betreden. Horner wordt geciteerd door Motorsportweek: "Ik denk dat dit fantastisch nieuws is. Ik wil mijn felicitaties delen met Jost en met Williams voor het waarschijnlijk bereiken van dit doel, al moet hij eerst natuurlijk de superlicentiepunten behalen. Ik denk dat dat weer een ander onderwerp is waar we naar moeten kijken."

Brad Pitt

Horner is zich bewust van de sterk groeiende populariteit van de Formule 1 in de Verenigde Staten. De komst van een Amerikaan is volgens Horner dan ook belangrijk: "Ik denk dat we zien dat de sport groeit in de VS, we zien de belangstelling. Ik was eerder deze week in Vegas en ik zag de plannen voor de race daar, dat zag er uit als een episch event. Je ziet dat de Amerikanen echt betrokken raken bij de sport en ik denk dat we een Amerikaanse coureur nodig hebben. Niet alleen een coureur, maar ook een goede. Het moet niet alleen maar Brad Pitt zijn."