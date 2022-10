Capito heeft geen plan B bij afhaken Sargeant

Afgelopen weekend kondigde Williams-teambaas Jost Capito aan dat Logan Sargeant volgend seizoen de teamgenoot van Alexander Albon zal worden. Capito liet echter wel weten dat er een grote máár is, Sargeant moet immers wel genoeg superlicentiepunten halen. Williams heeft nog geen plan B.

Sargeant rijdt momenteel in de Formule 2 en staat op het punt om op een positie te eindigen in het kampioenschap waardoor hij zijn superlicentie binnen heeft. Tevens mag de Amerikaan nog twee vrije trainingen voor zijn rekening nemen voor Williams, hetgeen dat hij afgelopen weekend ook al deed op het Circuit of the Americas in Austin.

Plan B

Er bestaat nog altijd een kans dat Sargeant te weinig superlicentiepunten haalt om in actie te mogen komen in de Formule 1. Teambaas Jost Capito laat aan Motorsport.com weten dat er nog geen plan B is: "Er zijn nog genoeg goede coureurs die zonder contract zitten aan het einde van het seizoen. Die coureurs hebben al wel een superlicentie dus dat wordt voor die kandidaten geen probleem."

Tijd geven

Capito en consorten gaan er echter vanuit dat Sargeant alsnog zijn superlicentie gewoon binnen gaat hengelen. Williams helpt de Amerikaanse coureur daar ook bij door hem de vrije trainingen te laten rijden. Capito ziet het als een belangrijk onderdeel van het proces: "We willen hem daarnaast zo goed mogelijk voorbereiden op het volgende seizoen. Daardoor geven wij hem alle tijd die hij nodigt heeft."