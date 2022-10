Officieel: Audi slaat handen ineen met Sauber, debuut in 2026

Het hing al eventjes in de lucht maar zojuist is het officieel geworden: Audi gaat samenwerken met het team van Sauber. Audi betreedt in 2026 de Formule 1 en gaat dan dus in zee met het Zwitserse team dat nu nog racet onder de naam Alfa Romeo.

Audi kondigde tijdens het Belgische Grand Prix-weekend aan dat ze in 2026 de Formule 1 gaan betreden. In dat jaar gaan er nieuwe motorregels gelden in de Formule 1 en Audi had daar al geruime tijd verregaande interesse in. Toen men in Spa het motorproject aankondigde was het al de verwachting dat men in zee zou gaan met Sauber.

Vandaag volgde het langverwachte bericht over de deal tussen Audi en Sauber. In een persbericht liet men weten dat de deal in 2026 ingaat en dat Sauber de strategische partner gaat worden. De Power Unit zal worden ontwikkeld in de Audi-fabriek in Neuburg an der Donau en Sauber zal de auto blijven bouwen in de fabriek in Hinwil. Sauber zal ook verantwoordelijk worden voor het uitvoeren van de racewerkzaamheden. Sauber zal vanaf 2026 dan ook fungeren als het officiële fabrieksteam van Audi.

Snel meer..