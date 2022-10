Williams-talent werkt Aston Martin-test af

Het team van Aston Martin werkte deze week een bijzondere test af op het circuit van Silverstone. Achter het stuur van de AMR21 van vorig seizoen zat namelijk de 17-jarige Brit Zak O'Sullivan. O'Sullivan is onderdeel van het opleidingsprogramma van Williams maar mocht testen voor Aston Martin als beloning.

O'Sullivan won in 2021 namelijk de Aston Martin Autosport BRDC Award. De winnaar van deze prijs mag een test afwerken met Formule 1-materiaal van Aston Martin. Voorheen werd deze prijs gesponsord door het team van McLaren maar Aston Martin heeft deze positie overgenomen. In het verleden wonnen meerdere opvallende namen de prijs, onder andere Jenson Button en George Russell mochten deze bijschrijven aan hun palmares.

Zak O’Sullivan - the 2021 Aston Martin Autosport BRDC Award winner - with his prize drive… the @AstonMartinF1 AMR21 at Silverstone.#AMABA #AstonMartinF1 #Autosport #BRDC pic.twitter.com/T12KWQIVio