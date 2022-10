Haas zet Fittipaldi in voor verplichte rookie-trainingen

Sinds dit seizoen moeten alle teams bij minimaal twee vrije trainingen een rookie inzetten. Veel teams moeten nog aan deze verplichting voldoen wat dus ook betekend dat er veel rookies in actie zullen komen in de resterende vier Grand Prix-weekenden. Het team van Haas heeft nu hun invulling gedeeld.

De Amerikaanse renstal maakte vandaag bekend dat Pietro Fittipaldi in Mexico en Abu Dhabi de eerste vrije training voor zijn rekening gaat nemen. De Braziliaan mag zich nog net een rookie noemen, in 2020 verving hij immers tweemaal de geblesseerde Romain Grosjean. Haas zet ook in Austin een vrijdagcoureur is, dan zal Antonio Giovinazzi in actie komen. De Italiaan is echter geen rookie meer.