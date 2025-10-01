Cadillac slaat toe en contracteert Haas-coureur en Indy 500-winnaar

Het team van Cadillac heeft drie coureurs toegevoegd aan hun team. Nadat ze eerder al de racecoureurs en de reservecoureur hebben gepresenteerd, onthullen ze nu de identiteit van de simulatorcoureurs. Ze hebben gekozen voor een drietal zeer ervaren namen, die veel ervaring hebben in de autosport.

Het team van Cadillac debuteert volgend jaar in de Formule 1. De Amerikaanse renstal wil direct schitteren, en ze hebben al een waslijst aan grote namen aangetrokken. In de afgelopen weken werden de races al gesimuleerd op de fabriek, en werden coureurs Sergio Perez en Valtteri Bottas vastgelegd. Daarnaast werd IndyCar-ster Colton Herta gepresenteerd als de test- en reservecoureur. Het is de verwachting dat hij volgend jaar in de Formule 1 gaat rijden.

Welke coureurs heeft Cadillac vastgelegd?

Naast Herta heeft Cadillac nu nog drie opvallende coureurs gepresenteerd. Het gaat om drie simulatorcoureurs in de personen van Pietro Fittipaldi, Simon Pagenaud en Charlie Eastwood. Fittipaldi was in de afgelopen jaren verbonden aan het team van Haas als test- en reservecoureur. In 2020 verving hij in de laatste twee races Romain Grosjean, waarna hij nog een aantal trainingen en tests voor het team reed. Hij laat op sociale media weten dat hij al een paar maanden voor Cadillac werkt, en dat hij al veel tijd heeft doorgebracht op de simulator.

Indy 500-winnaar & GT-expert

Het feit dat Pagenaud in zee is gegaan met Cadillac, is opvallend. De Fransman won in 2019 de Indianapolis 500 en heeft veel ervaring in de IndyCar. In 2023 raakte hij betrokken bij een zware crash op Mid Ohio, waarbij hij geblesseerd raakte. Hij verloor daarna zijn zitje, en reed ook niet meer in andere klassen.

Eastwood is een ervaren GT-coureur, die vandaag de dag verbonden is aan Corvette als fabriekscoureur. De Ier heeft verder veel ervaring in het langeafstandsracen, en is actief in onder meer het IMSA-kampioenschap. Net als Fittipaldi meldt hij zelf op sociale media dat hij voor Cadillac aan de slag is gegaan als simulatorcoureur.