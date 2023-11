Haas zet Fittipaldi en Bearman in tijdens post season test in Abu Dhabi

Volgende week vindt na afloop na de Grand Prix van Abu Dhabi de post season test plaats op het circuit van Yas Marina. De teams moeten hier twee verschillende coureurs inzetten voor verschillende testvormen. Het team van Haas heeft hun line-up voor volgende week bekend gemaakt.

Na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi wordt er op het circuit van Yas Marina de post season test verreden. Alle teams moeten twee coureurs inzetten. Eén van hen voert een bandentest uit en de andere coureur is een jongeling die de rookietest zal uitvoeren. Het team van Haas zet reservecoureur Pietro Fittipaldi in voor de bandentest. De reservecoureur kwam eerder dit jaar ook al in actie tijdens bandetests. Oliver Bearman zal de rookietest voor zijn rekening nemen, de Ferrari-junior rijdt vrijdag ook in de eerste vrije training.