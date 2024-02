Bearman nieuwe reservecoureur Haas

Het team van Haas heeft vandaag bekend gemaakt wie hun reservecoureurs zijn in het aankomende seizoen. Men heeft besloten twee reservecoureurs aan te wijzen. De band met Ferrari is hier zichtbaar, want Oliver Bearman wordt één van de twee reserves van Haas.

Het Britse talent gaat de reserverol delen met Pietro Fittipaldi. De Braziliaan is al vele jaren verbonden aan het team en hij blijft dus toch aan, hij gaat deze rol combineren met een IndyCar-zitje bij Rahal Letterman Lanigan Racing. Bearman is dit jaar ook reservecoureur bij Ferrari en deze rol gaat hij dus ook vervullen bij Haas. Bearman krijgt daarnaast de kans in zes (!) vrije trainingen bij Haas. Hij zal de eerste vrije training gaan rijden in Imola, Spanje, Silverstone, Hongarije, Mexico en Abu Dhabi.