Ook Albon kiest voor bijzondere helm in Japan

Veel coureurs kiezen dit weekend in Japan voor een speciaal helmontwerp. De Grand Prix op het circuit van Suzuka is populair onder fans en coureurs. Mede daarom kiezen veel coureurs voor een helmdesign met verwijzingen naar Japan. Ook Williams-coureur Alexander Albon kiest voor een opvallende helm.

Albon rijdt voor het tweede weekend op rij met een bijzondere helm. In Singapore vroeg de Thaise Brit nog aandacht voor een weeshuis, in Japan is het thema iets minder serieus. Albon kiest dit weekend namelijk voor een gedeeltelijk roze helm met verwijzingen naar Japan. Tevens is op de helm de naam van Albon te vinden in het Japans, hij geeft op sociale media zelf aan dat hij hoopt dat zijn naam goed gespeld is.

The Japan edition 🇯🇵 Hopefully my Japanese is correct and this says my name! The fans here are amazing, so I hope you like it as much as I do. pic.twitter.com/Gb5hrjLtBl