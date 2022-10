Schumacher reageert op Russell-incident: "Vond dat de omstandigheden te nat waren"

George Russell kende in Singapore een zeer teleurstellend weekend. De Britse Mercedes-coureur kwam niet door de tweede kwalificatiesessie heen en startte na een motorwissel vanuit de pitlane. In de race ging alles van kwaad tot erger en eindige hij als laatste na een touché met Mick Schumacher.

Russell liep een lekke band op na zijn incident met Schumacher. De twee coureurs raakten elkaar op een curieuze wijze, het leek erop dat ze alleen tegen elkaars banden aanreden. Russell moest de pits opzoeken en ook Schumacher had een lekke band. De stewards grepen niet in en beide coureurs eindigden de Grand Prix zonder tijdstraf.

Schumacher begrijpt op zijn beurt niet precies wat er mis is gegaan. De Duitse coureur van Haas begreep de actie van Russell ook niet en sprak zich uit bij de internationale media: "Ik denk dat we allemaal weten dat George de beschikking heeft over een snellere auto. Ik denk dat ik hem duidelijk maakte dat ik een inhaalactie niet goed vond omdat ik het gevoel had dat de omstandigheden te nat waren. Ik dacht dat ik op de droge lijn reed. Hij probeerde terug te komen naar de droge lijn maar daar reed ik. We hadden allebei een lekke band, ik wel tenminste."