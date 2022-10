Steiner ontkent: "Hulkenberg heeft nog niet bij ons getekend"

Gunther Steiner heeft ontkend dat Haas al rond is met de ervaren Nico Hulkenberg voor 2023. Volgens de markante teambaas is nog altijd in gesprek met diverse coureurs en kijkt daarbij alleen naar coureurs die beschikken over een superlicentie.

Met Franse media die melden dat Pierre Gasly volgend jaar definitief zal rijden voor Alpine, waardoor Nyck de Vries diens plek overneemt bij AlphaTauri, beweren bronnen in Duitsland dat een deal deal met Haas voor 2023 bijna een zekerheid is voor Hulkenberg.

Hij zou dan Mick Schumacher vervangen, die reageerde toen hem werd gevraagd naar de status van zijn gesprekken met Haas over het behouden van zijn racestoel: "De status is dat we het natuurlijk zullen aankondigen als er iets aan te kondigen is."

Beste beslissing voor Haas

Teambaas Steiner beaamt dat zijn shortlist van kandidaten voor 2023 nog steeds bekeken wordt. Hij vertelde aan Sky Duitsland: "Onze lijst bevat coureurs met een superlicentie en we bekijken ze allemaal. Nico is één van de coureurs die daarop staat en waarmee we in gesprek zijn. Maar Mick staat ook nog op de lijst, want anders hadden we al een beslissing genomen. We moeten nog kijken wat de beste beslissing is voor het team in de toekomst."

Hij houdt vol dat er geen deadline is voor de beslissing over de coureurs voor 2023, en de gesprekken die hij daarover voert met teameigenaar Gene Haas. Op de vraag van de krant Bild am Sonntag of Haas de eerste keus is van Schumacher, antwoordde de 23-jarige Duitser: "Ook dat is geen nieuws."

De onzekerheid over zijn toekomst bij Haas zorgt in ieder geval niet voor onrust, benadrukte Schumacher: "Nee, dat leidt ons niet af. Ik denk dat het team weet wat ik kan en waar we heen willen. We hebben alle gegevens, dus de feiten liggen op tafel. Omgaan met druk was altijd een onderdeel van mijn leven en mijn sportcarrière. Ik vind het leuk om die druk op te voelen en om te zetten in extra motivatie."