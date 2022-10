Marko geeft verklaring voor slechte start Verstappen: "Hij stond in de verkeerde modus"

Max Verstappen wil het Grand Prix-weekend van Singapore vermoedelijk zo snel mogelijk vergeten. De Nederlandse Red Bull-coureur kon in theorie de wereldtitel pakken maar hij kwam daarbij nooit in de buurt. Verstappen kende een slechte kwalificatie en in de race was het hetzelfde liedje. Helmut Marko was na afloop duidelijk.

Verstappen moest de Grand Prix starten vanaf de achtste plaats na een rekenfout van Red Bull in de kwalificatie. De Nederlander kon zijn hoop op een inhaalrace al snel vergeten omdat hij een slechte start had. Hij schoot in de antistall en ging daarna verderop in de race op pijnlijke wijze de fout in.

Na afloop van de race was men bij Red Bull vanzelfsprekend teleurgesteld met de tegenvallende resultaten van Verstappen. Teamadviseur Helmut Marko sprak zich uit bij ORF: "Verstappen stond in een verkeerde modus. Daarna werd het een moeizame race. Zijn voorsprong is nu wat geslonken maar deze is nog altijd meer dan voldoende. Het kan gebeuren maar het gehele weekend liep het hier niet goed met Max. Dit was in ieder geval geen mooi verjaardagscadeau voor hem."