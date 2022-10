Albon geeft aandacht aan weeshuis met bijzondere helm

Ook Alexander Albon rijdt dit weekend met een speciale helm. De Thaise Brit van het team van Williams komt dit weekend in actie met een helm ontworpen door de kinderen van een weeshuis in Albons moederland Thailand. Albon toonde de helm voorafgaand de derde vrije training in Singapore.

Albon rijdt dit weekend met een knalblauwe helm met allerlei tekeningen. De helm is ontworpen door de kinderen van het weeshuis Wat Sakraeo. Albon bezocht het weeshuis eerder dit jaar en de Williams-coureur was onder de indruk van de kinderen. Na afloop van het Grand Prix-weekend wordt de helm dan ook geveild en de opbrengst gaat naar het goede doel.

