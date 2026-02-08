Antonelli waarschuwt voor tactisch mijnenveld in 2026

Het hart van de 2026-revolutie is de nieuwe 50/50-verdeling tussen de verbrandingsmotor en elektrische kracht. Dat klinkt technisch, maar op de baan betekent het een totale gedragsverandering voor coureur. Wanneer zet ik de Boost Mode in om in te halen of laat ik het gas los om op te laden? Het ouderwetse plankgas zonder bij na te denken, is voorbij. Mercedes-coureur Andrea Kimi Antonelli heeft bij de pre-season in Barcelona dit aan de tand gevoeld en verwacht een tactisch mijnenveld door de nieuwe power-units.

Kat-en muisspel

Het racen zoals we gewend zijn, is over volgens de 19 jarige coureur uit Bologna. "Je moet constant twee stappen vooruit denken," legt Antonelli uit tijdens een mediabijeenkomst van Mercedes. "Het gaat niet meer alleen om wie het laatst remt, maar om wie zijn batterij het slimst leegtrekt en weer oplaadt." Het resultaat is een kat-en-muisspel waarbij een coureur op een recht stuk plotseling snelheid lijkt te verliezen, om drie bochten later met een enorme elektrische versnelling toe te slaan. Dit zorgt voor een bepaalde creativiteit waar het deelnemersveld mee moet dealen.

Nieuwe generatie in voordeel

Antonelli gelooft dat de jongere generatie – de coureurs die gewend zijn om elk jaar in een andere klasse en een andere auto te stappen – een voordeel heeft. Zij zijn "geprogrammeerd" om zich razendsnel aan te passen aan nieuwe systemen. "Je moet extreem creatief zijn in hoe je je energie gebruikt, vooral in gevechten van man tegen man," aldus de Mercedes-coureur. Het is niet langer een kwestie van de DRS openzetten en voorbijvliegen; het is een strategisch steekspel waarbij je je tegenstander moet dwingen zijn energie op het verkeerde moment te verbruiken.

Is dit nog wel racen?

Max Verstappen is een van de felste tegenstanders van de nieuwe koers en waarschuwt dat de essentie van de Formule 1 verloren dreigt te gaan. Volgens hem verschuift de focus te veel naar technisch energiemanagement, waardoor het niet langer draait om de snelste coureur, maar om wie de meest efficiënte motor heeft. Verstappen vreest voor een scenario waarin coureurs op volle snelheid gas moeten terugnemen of zelfs moeten terugschakelen op rechte stukken om de batterij op te laden. Dit druist volgens hem volledig in tegen het natuurlijke race-instinct en maakt de sport minder spectaculair voor zowel de rijders als het publiek.