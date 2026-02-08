Het team van Mercedes bevindt zich momenteel in het middelpunt van de aandacht in de Formule 1-wereld. Ze zouden gebruikmaken van een controversieel motortrucje, en de concurrentie doet er alles aan om dit illegaal te laten verklaren. Achter de schermen zou Mercedes de poot stijf houden, en weigeren ze mee te werken aan een compromis.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Het betekent dat iedereen op zoek gaat naar een manier om zo goed mogelijk voor de dag te komen, en Mercedes lijkt een maas in de wet te hebben gevonden. Naar verluidt maken ze gebruik van een trucje met de compressieverhoudingen van de motor, waardoor ze meer performance hebben dan de concurrentie.

Mercedes heeft een sterke testweek in Barcelona achter de rug, en bij de concurrentie maken ze zich zorgen. Begin dit jaar werd duidelijk dat Honda, Ferrari en Audi een brief naar de FIA hebben gestuurd, waarin ze vragen of de autosportfederatie wil ingrijpen. Bij Mercedes zijn ze zich van geen kwaad bewust, en ook de FIA leek niet te willen ingrijpen. Vrijdag werd echter duidelijk dat Red Bull zich had aangesloten bij Honda, Ferrari en Honda, en dat betekent dat de druk is toegenomen. Ze zouden nu zelf aan een voorstel werken om de motor te laten afkeuren.

Hoe reageert Mercedes achter de schermen?

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde vorige week dat zijn concurrenten zich beter op zichzelf kunnen concentreren. Volgens F1-Insider zou de Oostenrijker achter de schermen veel feller zijn, en is de toon hard. Mercedes zou elke vorm van een compromis afwijzen en hun standpunt is duidelijk: ze zijn overtuigd van hun gelijk.

Volgens F1-Insider heeft Mercedes de FIA al vroeg op de hoogte gesteld van hun plannen, en hun 'trucje' zou al vroeg zijn goedgekeurd. Mercedes weet dus zeker dat ze het aan het juiste eind hebben, en ze reageren dus zeer fel op alle kritiek van de tegenstanders.

Wat gaat er gebeuren?

Het is de verwachting dat er in de komende weken meer duidelijkheid komt in deze zaak. Over ongeveer een maand gaat het nieuwe seizoen van start met de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne.