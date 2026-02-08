user icon
Het team van Mercedes bevindt zich momenteel in het middelpunt van de aandacht in de Formule 1-wereld. Ze zouden gebruikmaken van een controversieel motortrucje, en de concurrentie doet er alles aan om dit illegaal te laten verklaren. Achter de schermen zou Mercedes de poot stijf houden, en weigeren ze mee te werken aan een compromis.

In de Formule 1 gelden er dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels. Het betekent dat iedereen op zoek gaat naar een manier om zo goed mogelijk voor de dag te komen, en Mercedes lijkt een maas in de wet te hebben gevonden. Naar verluidt maken ze gebruik van een trucje met de compressieverhoudingen van de motor, waardoor ze meer performance hebben dan de concurrentie.

Mercedes heeft een sterke testweek in Barcelona achter de rug, en bij de concurrentie maken ze zich zorgen. Begin dit jaar werd duidelijk dat Honda, Ferrari en Audi een brief naar de FIA hebben gestuurd, waarin ze vragen of de autosportfederatie wil ingrijpen. Bij Mercedes zijn ze zich van geen kwaad bewust, en ook de FIA leek niet te willen ingrijpen. Vrijdag werd echter duidelijk dat Red Bull zich had aangesloten bij Honda, Ferrari en Honda, en dat betekent dat de druk is toegenomen. Ze zouden nu zelf aan een voorstel werken om de motor te laten afkeuren.

Hoe reageert Mercedes achter de schermen?

Mercedes-teambaas Toto Wolff stelde vorige week dat zijn concurrenten zich beter op zichzelf kunnen concentreren. Volgens F1-Insider zou de Oostenrijker achter de schermen veel feller zijn, en is de toon hard. Mercedes zou elke vorm van een compromis afwijzen en hun standpunt is duidelijk: ze zijn overtuigd van hun gelijk.

Volgens F1-Insider heeft Mercedes de FIA al vroeg op de hoogte gesteld van hun plannen, en hun 'trucje' zou al vroeg zijn goedgekeurd. Mercedes weet dus zeker dat ze het aan het juiste eind hebben, en ze reageren dus zeer fel op alle kritiek van de tegenstanders.

Wat gaat er gebeuren?

Het is de verwachting dat er in de komende weken meer duidelijkheid komt in deze zaak. Over ongeveer een maand gaat het nieuwe seizoen van start met de Australische Grand Prix op het circuit van Albert Park in Melbourne.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.409

Als de FIA toestemming hebben gegeven voor deze motoren kunnen de andere teams hoog, laag en opzij springen, maar het zal niet van tafel gaan denk.
Als dat wèl gebeurt kijken wat de Mercedes aangedreven motoren daarvan vinden.

Het begint eigenlijk al leuk te worden...

  • 8
  • 8 feb 2026 - 12:57
F1 Nieuws Toto Wolff Mercedes

Reacties (32)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.409

    Als de FIA toestemming hebben gegeven voor deze motoren kunnen de andere teams hoog, laag en opzij springen, maar het zal niet van tafel gaan denk.
    Als dat wèl gebeurt kijken wat de Mercedes aangedreven motoren daarvan vinden.

    Het begint eigenlijk al leuk te worden...

    • + 8
    • 8 feb 2026 - 12:57
    • HarryLam

      Posts: 5.241

      Alle merc team profiteren van de truuk, regels wijzigen betekend 60 nieuwe cylinderkoppen maken, gaat never nooit niet gebeuren.
      Anderen moeten er maar mee dealen.

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 13:37
    • Rimmer

      Posts: 13.136

      Het is natuurlijk wel vaker zo geweest dat teams in de ontwerpfase aan de FIA vragen of bepaalde zaken zijn toegestaan. Als de FIA dat dan goedkeurt dan kan de teams weinig verweten worden. Er is echter geen garantie dat de FIA niet alsnog van standpunt verandert.
      De FIA is tegenwoordig maar 1 man. Een dictator die is herkozen en geen enkele tegenstander meer binnen de FIA heeft. Als deze man het op de heupen krijgt dan is alles mogelijk. Ik denk het echter niet. Er zijn zoveel belangen mee gemoeid. Er is een token systeem en daarmee mag rest de komende jaren op jacht om ze bij te halen. Net als voorgaande jaren. Tenzij Ferrari nog iets uit de hoge hoed tovert maar 20-30 pk is toch een beste stap.

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 13:40
    • hupholland

      Posts: 9.617

      dat ligt er helemaal aan op welke manier er goedkeuring is gegeven (if at all) en wat voor toezeggingen er aan andere fabrikanten is gedaan. 2 fabrikanten zijn er bijgekomen en Honda is gebleven door toezeggingen dat de motoren simpeler zouden worden en de 16:1 compressieverhouding was daar 1 van.
      Als Mercedes zn truc en hoe ze de regel omzeilen helemaal tot in detail aan de FIA heeft voorgelegd en daarvoor goedkeuring heeft gekregen, dan wordt het misschien lastig om nog terug te draaien. In alle andere gevallen hebben ze wel een gok genomen door het door te zetten. Maar goed, als Toto zeker is van de legaliteit etc dan kan hij gewoon rustig gaan slapen lijkt mij en hoeft hij niet zo te gaan blaffen.

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 13:42
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 808

      Ik kan mij zo niet voorstellen dat Mercedes de FiA van A tot Z heeft uitgelegd hoe zij de afgesproken verhouding 1:16 hebben weten te omzeilen - en daarvoor groen licht hebben gekregen. Dat die motor zou zijn goedgekeurd, lijkt in dit stadium allerminst een zekerheid.

      Wat de gedachte achter regel was, snapt iedereen: te allen tijde een compressieverhouding van 1:16. Dat de meetmethode ook duidelijk omschreven werd, is het probleem, want dat zorgde ervoor dat Mercedes van zwart-wit naar grijs ging. Maar dat neemt niet weg dat die 1:16 nog steeds gerespecteerd dient te worden...

      • + 2
      • 8 feb 2026 - 13:58
    • Maximo

      Posts: 9.764

      De FIA zal waarschijnlijk wachten met een andere controle invoeren totdat blijkt dat de Mercedes motoren inderdaad een klap meer vermogen hebben dan de rest.

      Dan gaan ze in de zomer de controles anders uitvoeren, bijvoorbeeld zoals Ferrari heeft voorgesteld om de compressie verhuiding te checken als ze stil staan in de pits als de motoren even op temperatuur zijn gebracht.

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 14:04
    • Robin

      Posts: 3.030

      Alsof je er met 60 nieuwe cylinderkoppen bent…
      Als dit van tafel gaat zijn er echt wel meer ingrijpende en dure aanpassingen nodig aan de kant van Mercedes.
      Overigens: als het echt zo is dat de FIA op de hoogte is en het heeft goedgekeurd heeft Wolff gewoon gelijk en moet hij z’n poot stijf houden.

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 14:21
    • Glasvezelcoureur

      Posts: 808

      Een andere mogelijkheid tot straffen - als dat nodig blijkt te zijn - lijkt me het verplicht terugschroeven van motorvermogen tot volgend seizoen of in ieder geval het moment dat de motor wel weer voldoet aan de geest van het reglement. Dan hoeft Mercedes niet meteen met 60 nieuwe cilinderkoppen en meer te komen...

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 14:27
    • OrangeArrows

      Posts: 3.344

      Hallo FIA, met Toto spreek je. Even klein vraagje: volgens artikel huppelepup van de technische regels met compressie verhouding 1:16 zijn, maar we hebben dit en dat gevonden waardoor het 1:18 wordt. Mag dat? FIA: Ja, geen probleem. Fijne dag nog Toto.

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 14:47
    • OrangeArrows

      Posts: 3.344

      Moet

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 14:49
  • MLTG

    Posts: 1.170

    MB en Wolff zijn slim genoeg om dit inderdaad bij de FIA lang van te voren te laten controleren. Wat gewoon betekend dat ze gewoon aan de start staan en gewoon een goede motor in die auto hebben zitten.

    • + 3
    • 8 feb 2026 - 12:58
  • jd2000

    Posts: 7.573

    Hoop dat de FIA en de teams hun poot stijf houden. Dit is geen innovatie, maar een truuk om de keuring te bedonderen. Zit klaarblijkelijk in het DNA, denk aan sjoemelsoftware.

    • + 8
    • 8 feb 2026 - 13:07
    • mario

      Posts: 15.081

      Er staat duidelijk in de reglementen dat de tests plaatsvinden bij omgevingstemperatuur... Dus niet bedrijfstemperatuur... Mercedes bedondert dan dus niet de keuring (het is geen keuring, maar een test)... Mercedes voldoet aan die tests en dus aan de reglementen...

      Het heeft helemaal niets met sjoemelsoftware te maken... Bij het lezen van jou bericht proef ik enige haat richting Mercedes...

      • + 3
      • 8 feb 2026 - 13:20
    • HarryLam

      Posts: 5.241

      Hou maar op met je insinuaties jd, het is 100 % legaal.

      • + 6
      • 8 feb 2026 - 13:41
    • hupholland

      Posts: 9.617

      dat schijnt er pas sinds November in te staan. Er staat ook in de regels dat het 16:1 moet zijn en er is een overkoepelende regel dat de auto ten alle tijde aan de technische voorschriften moet voldoen. Dus dan mag het op geen enkel moment hoger dan 16:1 zijn. Ook al wordt er op die momenten niet gecontroleerd.

      • + 5
      • 8 feb 2026 - 13:44
    • SennaS

      Posts: 11.375

      Voor jd2000 is iets innovatiefs waar de fia geen rekening mee heeft gehouden, immers je kunt niet alles uitsluiten -> gelijk aan bedonderen.
      Er zijn genoeg innovaties onder de radar waar niemand weet van heeft, totdat rbr er lucht van heeft ;-)

      • + 4
      • 8 feb 2026 - 13:48
    • snailer

      Posts: 31.670

      "Er staat duidelijk in de reglementen dat de tests plaatsvinden bij omgevingstemperatuur... Dus niet bedrijfstemperatuur... Mercedes bedondert dan dus niet de keuring "

      Dit is als door rood rijden als er geen politie of camera staat. De overtreding wordt niet geconstateerd.

      Hier zijn 2 regels relevant. De eerste is:
      Maximum compressieverhouding. Er is dan ook een test.

      De tweede regel. Het is een algemene. En die is te vinden in het sportieve regelement. De exacte quote heb ik niet opgezoc. Maar het komt er op neer dat men wordt geacht de gestelde regels zo goed mogelijk na te leven. Als een voorbeeld: Als er staat dat iets niet mag flexen, dan is het een overtredeing als je bewust iets laat flexen die de test omzeilt. Men wordt niet gepakt. Maar men overtreedt wel de regel.

      Hier wordt oogenschijnlijk door Mercedes bewust de regel overtreden. Onomstotelijk. Tenzij men bijvoorbeeld aan de FIA heeft gevraagd of het toe is gestaan om een hogere compressieverhouding te gebruiken tijdens operatie.

      Ik heb sterk het gevoel dat Mercedes de regels gaat overtreden, ze rijden bewust door roor, maar er staat geen politieagent op de juiste plek. Of er staat geen camera of de fout te registreren. De overtreding wordt niet geconstateerd.

      Dit is mijn officiele mening, denk dat we er nu wel van uit kunnen gaan dat inderdaad Mercedes een hogere compressie gebruikt dan de regels toestaat.

      Mijn mening als ex F1 fan: F1 moet gaan om de limieten. Het maximaal mogelijke. Ik vind het niet erg dat Mercedes deze truuk heeft verzonnen. Ze kunnen niet betrapt worden met deze overtreding, doordat de meetmethode fast ligt. De andere motorbouwers moeten er mee leren leven.

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 17:11
  • OrangeArrows

    Posts: 3.344

    Je weet ook niet wat Mercedes concreet heeft gevraagd aan de FIA. Misschien een algemene verduidelijking zonder dat de FIA zou weten dat dit het gevolg zou zijn. Teams spelen slimme spelletjes.

    • + 1
    • 8 feb 2026 - 13:27
    • HarryLam

      Posts: 5.241

      Er is een technische tekening van.

      • + 3
      • 8 feb 2026 - 13:39
  • Snork

    Posts: 22.347

    Zonder voor of afkeur van welk team dan ook, is dit een vreemde situatie waarbij ik de frustratie van Wolff wel snap.
    Clausule C5.4.3 is duidelijk over de compressieratio: 16:1. Maar wie in de FIA reglementen duikt en document FIA-F1-DOC-C042 doorleest, waarin staat hoe dit gemeten wordt, komt tot de volgende conclusies:

    - De compressieverhouding mag niet boven 16:1 zijn volgens de technische limiet.
    - De FIA controleert dit door een procedure die uitgevoerd wordt bij kamertemperatuur (ambient conditions) en wanneer de motor statisch is in de garage.

    Dat ze nu naar meten bij bedrijfstemperatuur overstappen, is een ingrijpende verandering. Wolff heeft alle recht om hier kwaad over te zijn. Of je hem nou leuk vindt of niet.

    • + 3
    • 8 feb 2026 - 13:40
    • HarryLam

      Posts: 5.241

      Ze kunnen meten tot ze een ons wegen, op wat voor manier dan ook, het blijft 16:1.

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 13:43
    • Snork

      Posts: 22.347

      Zeker, en Mercedes voldoet daar ook aan bij omgevingstemperatuur zoals in de FIA reglementen staat. De wijziging zit in het feit dat ze nu onder druk van de andere fabrikanten gaan meten als de motor op bedrijfstemperatuur is. Dat is een afwijking van de reglementen zoals ze waren opgeschreven.

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 15:30
  • Sander

    Posts: 1.623

    Het allermooist zou zijn dat er straks van al die indianenverhalen (mag dat nog?) helemaal niets van klopt.

    • + 0
    • 8 feb 2026 - 13:43
    • SennaS

      Posts: 11.375

      Inderdaad, een soort van afleidingsmanoeuvre terwijl ze iets hebben waar niet nog weet van heeft.
      Hier lijkt het wel op.

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 13:49
    • Skoda F1

      Posts: 504

      Typisch gevalletje: als je links kijkt zie je rechts niks..

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 13:59
  • SennaS

    Posts: 11.375

    De regels zijn al een tijdje bekend en gelden voor iedereen. Dus iedereen is vrij om te ontwikkelen zolang je voldoet aan de regels en doot te test komt.
    En ja, als een team vermoedelijk iet innovatiefs heeft uitgevonden, dan is het de beurt aan jou om het te kopiëren of met iets anders te komen, in plaats van janken bij de fia onder aanvoering van glibberige rbr.

    • + 3
    • 8 feb 2026 - 13:45
    • Sander

      Posts: 1.623

      Guttegut SennaS heeft weer een stokje gevonden om RBR mee te slaan.

      • + 6
      • 8 feb 2026 - 13:51
    • schwantz34

      Posts: 41.780

      SennaS heeft gewoon een takkehekel aan RBR en Max, en laat geen mogelijkheid onbenut om daar maar keer op keer weer zijn gal over te spugen.

      • + 4
      • 8 feb 2026 - 15:35
    • Snork

      Posts: 22.347

      SennaS, je l*lt wederom uit je nek.

      Feit:
      Het team dat begon met protesteren (of in ieder geval formeel bezwaar maakte) tegen het trucje waarmee Mercedes de compressieverhouding tijdens gebruik naar rond 18:1 liet stijgen, terwijl de regels 16:1 voorschrijven, was Scuderia Ferrari samen met Honda en Audi (als motorfabrikanten).
      RBR was juist niet de initiator van deze protesten. Sterker, ze werden aanvankelijk zelfs verdacht van hetzelfde trucje.

      Check de feiten eerst eens. Wat jij doet is domme stemmingsmakerij op basis van leugen op leugen die je hier verspreidt.

      • + 2
      • 8 feb 2026 - 15:38
    • Snork

      Posts: 22.347

      SennaS, om jouw dubieuze geheugen te helpen:
      het team wat dus begon met “janken”, is het team waar jouw geitje rijdt.

      Tsja, dan sta je toch wel een beetje voor l*l met jouw reactie 🤣

      • + 1
      • 8 feb 2026 - 16:00
  • HarryLam

    Posts: 5.241

    chatgpt.com/share/(...)d-9a33-e71bf45ae77b


    Zijn we nu een keer klaar, dit is het.

    • + 1
    • 8 feb 2026 - 14:27
    • Kampsie

      Posts: 1.570

      Gaat over de oude motor

      • + 0
      • 8 feb 2026 - 16:37

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

